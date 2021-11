Vakbond CNV heeft begrip voor advies korte lockdown

Vakbond CNV heeft begrip voor het advies van het Outbreak Management Team (OMT) voor een korte lockdown. De bond roept het kabinet dan ook op aan dit voorstel gehoor te geven. “Zeer begrijpelijk dat het OMT een korte, ingrijpende maatregel adviseert. Laten we hopen dat daarmee een stevige klap wordt uitgediend aan het virus”, schrijft CNV in een reactie.

Het OMT zou een lockdown van zo’n twee weken adviseren. Evenementen zouden afgelast moeten worden en bioscopen en theaters in deze periode dicht moeten. Scholen zouden wel open kunnen blijven. Het is nog niet bekend of de maatregelen worden aangenomen. Demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge geven vrijdag een persconferentie over de maatregelen.

“Voor de betreffende sectoren is dit zeer ingrijpend. Het kabinet moet daarom over de brug komen met compensatie voor deze sectoren om de schade te beperken en ontslagen te voorkomen. Hiervoor moet een steunpakket komen”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin in een toelichting.