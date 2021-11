Kind (4) overleden bij ongeluk op A4 bij Hoofddorp

Door een botsing tussen twee auto’s op de A4 bij Hoofddorp in de nacht van zaterdag op zondag, is een jongen van vier overleden. Hij raakte zwaargewond door het ongeluk en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Drie andere inzittenden, de ouders en nog een kind, raakten gewond.

De inzittenden van de andere auto zijn aangehouden en zitten nog vast, meldt de politie zondag. Mogelijk waren zij onder invloed. Het gaat om een 27-jarige man uit Veldhoven en een 26-jarige man uit Almelo. Zij bleven bij het ongeluk ongedeerd.

De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.