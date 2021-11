Man opgepakt voor stichten dodelijke brand Capelle aan den IJssel

De politie heeft een 38-jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij een dodelijke brand in Capelle aan den IJssel in de nacht van donderdag op vrijdag. De man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt ervan verdacht bij het stichten van de brand betrokken te zijn geweest. Door de brand kwam een vrouw om het leven, drie anderen moesten met rookvergiftiging naar het ziekenhuis.

Die man, vrouw en het kind zijn inmiddels allemaal uit het ziekenhuis, meldt een politiewoordvoerder. Zij waren allemaal in dezelfde woning op het moment dat de brand uitbrak in het flatgebouw aan het Reviusrondeel. Er werden 25 woningen ontruimd. Tientallen bewoners konden terecht in een sportcomplex vlakbij. Later die vrijdag konden zij weer naar huis.

Het motief van de verdachte is nog niet bekend. Volgens de politie wordt de man dinsdag voorgeleid. Mogelijk wordt daarna meer bekend over de verdenking.