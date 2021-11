Ook GroenLinks stelt massaal testen voor als alternatief ‘2G’

GroenLinks zegt geen voorstander te zijn van de invoering van een 2G-beleid. Daarbij mogen alleen gevaccineerden of mensen die recent een coronabesmetting hebben doorgemaakt naar bepaalde evenementen. De partij “voelt meer” voor een zogenoemd 1G-beleid waarbij iedereen negatief moet testen voor toegang, gevaccineerd of niet.

Demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge verdedigen het 2G-beleid dinsdag in de Tweede Kamer. Of er genoeg steun is in de Kamer is nog onzeker. GroenLinks vindt dat er onvoldoende grond is om de maatregel in te voeren. Mensen die gevaccineerd zijn, kunnen het virus alsnog verspreiden, benadrukt de partij.

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld noemt de invoering van 2G een “zeer ingrijpende maatregel, die veel impact heeft op de maatschappij, maar waarvan niet duidelijk is wat de effectiviteit is”. Volgens haar zorgt deze maatregel voor verdeling in de samenleving. De partij ziet ook bezwaren in het uitbreiden van de QR-code naar de werkvloer en het hoger onderwijs.

Maandag pleitte de ChristenUnie er al voor dat iedereen zich laat testen voor toegang. Ook de christenpartij is kritisch over een 2G-beleid omdat die tot polarisatie in de maatschappij zou kunnen leiden, vindt de partij.