AstraZeneca positief over middel dat erge coronaklachten voorkomt

Farmaceut AstraZeneca zegt dat twee nieuwe onderzoeken naar het middel AZD7442 laten zien dat het middel de kans op coronaklachten of overlijden door Covid-19 verkleint, zowel wanneer het preventief genomen wordt als binnen drie dagen nadat mensen symptomen krijgen. Aan beide onderzoeken deden veel deelnemers met onderliggende gezondheidsrisico’s mee. De deelnemers worden nog meerdere maanden gevolgd.

AstraZeneca zei eerder al dat AZD7442 de risico’s van ernstige klachten na besmetting fors verkleint, maar heeft daar nu ook bewijs voor na langer onderzoek. De eerste van de twee onderzoeken focuste op het voorkomen van ziekte door het virus. Hieruit blijkt volgens AstraZeneca dat het middel de kans op klachten door Covid-19, veroorzaakt door het coronavirus, met 83 procent vermindert.

Bijna 5200 mensen deden aan dit onderzoek mee. Van de mensen die AZD7442 kregen, kreeg niemand ernstige klachten. Ook overleed er niemand aan de gevolgen van het coronavirus. Van de deelnemers die een nepmedicijn, een placebo, kregen, ontwikkelden vijf mensen ernstige klachten en kwamen twee mensen te overlijden.

Bij de andere studie, met ongeveer negenhonderd deelnemers, bleek het middel de kans op ernstige klachten of overlijden bij al zieke mensen met 88 procent te verkleinen. Deze mensen kregen het middel in de eerste drie dagen dat ze symptomen hadden. AstraZeneca kan geen absolute cijfers geven over hoeveel mensen met het middel of het placebo ernstige klachten kregen.

AZD7442 bestaat uit twee zogeheten monoklonale antilichamen. Dit zijn antistoffen die in het laboratorium zijn nagemaakt, op basis van stoffen die zijn verkregen met behulp van herstellende coronapatiënten.

AstraZeneca heeft veel geïnvesteerd in het ontwikkelen van een coronavaccin en liep lange tijd voorop in de ontwikkeling ervan. Later werd het ingehaald door bedrijven als Pfizer en Moderna. In Nederland wordt het vaccin van AstraZeneca niet meer gebruikt. Nu zoekt het bedrijf naar een nieuwe inkomstenbron.