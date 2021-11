Allergoloog: reactie na eerste coronaprik is vaak geen allergie

Mensen die na een eerste coronaprik een mogelijke allergische reactie kregen, kunnen in veruit de meeste gevallen wel gewoon veilig een tweede dosis van het vaccin krijgen. Dat bevestigt allergoloog en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische Immunologie (NVvAKI) Maurits van Maaren na berichtgeving van de NOS. Reden is dat de soms heftige reactie die sommige mensen kregen na een eerste prik achteraf helemaal geen allergie blijkt te zijn.

Zo kregen mensen bijvoorbeeld hartkloppingen, een druk op de borst, benauwdheid of werden ze onwel. “Dat zijn klachten die vaak niet het gevolg van een allergie zijn, maar eerder bij bijvoorbeeld acute stress of hyperventilatie kunnen voorkomen. En soms is het niet te verklaren”, aldus van Maaren. Met goede begeleiding bij de tweede prik blijven de klachten vaak uit.

Eerder meldde de GGD’en al dat de ongeveer 11.000 mensen die een reactie kregen na de eerste coronaprik alsnog uitgenodigd zouden worden voor de tweede dosis, omdat een inenting vaak toch veilig mogelijk zou zijn. Allergologen hebben al enkele honderden van deze mensen gezien en alsnog aan een tweede prik geholpen, aldus Van Maaren.

Allergie tegen bestanddelen van de coronavaccins bestaat wel, maar dat is erg zeldzaam, aldus Van Maaren. Toch kunnen ook in dat geval de meeste mensen alsnog gevaccineerd worden. “Het kan bijvoorbeeld zijn dat je allergisch bent voor een hulpstof uit een van de vaccins. We kunnen dat voor iemand bepalen op basis van een huidtest en dan kan diegene vaak alsnog een prik krijgen, van een ander vaccin dat die hulpstof niet bevat.”