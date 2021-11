Gommers: bij code zwart is politiebescherming zorgpersoneel nodig

Als er in Nederland code zwart wordt bereikt in ziekenhuizen zal zorgpersoneel beschermd moeten gaan worden door de politie of het leger. Die verwachting sprak Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en OMT-lid, vrijdag uit in het tv-programma Op1.

“Als we onverhoopt in code zwart komen, dan is dit wat we in Rotterdam zien peanuts”, zei Gommers, verwijzend naar de rellen in de Maasstad vrijdagavond. “Dan krijgen we echt een situatie dat het onveilig wordt in Nederland. Als de situatie zo wordt dat wij bedden tekort komen en dat we keuzes moeten maken, dan moeten we ons personeel gaan beschermen met politie of het leger. Want die emoties lopen gigantisch op. Als je dan in het ziekenhuis komt met je kind of met je vader of je partner en wij zeggen: ‘We hebben geen plek en jouw partner komt niet in aanmerking. We gaan je aan de sedatie leggen en je komt te overlijden.’ Dan komt er ongelooflijke agressie”, aldus Gommers bij Op1.

Volgens Gommers is het belangrijk dat er de komende dagen “echt een verandering” te zien is in de oplopende coronacijfers, omdat anders meer maatregelen nodig zijn. “Anders hebben we opnieuw spoedoverleg met het OMT. Dat staat gepland voor woensdag, maar dat wordt eventueel naar voren gehaald, zei Gommers in het tv-programma.