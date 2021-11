Ruim 21.000 nieuwe coronagevallen, gemiddelde naar nieuw record

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 21.099 positieve coronatests geregistreerd. Dat is het op één na hoogste aantal ooit. Alleen op donderdag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meer nieuwe gevallen (23.641).

In de afgelopen zeven dagen zijn ruim 130.813 besmettingen aan het licht gekomen, gemiddeld 18.688 per dag. Dat is het hoogste niveau ooit. Het gemiddelde stijgt voor de 50e dag op rij. Nog altijd neemt het aantal gevallen met zo’n 40 procent per week toe.

In Amsterdam kregen 786 inwoners te horen dat ze besmet zijn geraakt. Den Haag registreerde 491 nieuwe besmettingen en Rotterdam 468. Daarna volgen Breda (335) en Utrecht (328). Alleen op Schiermonnikoog testte niemand positief.

De GGD’en kampten tijdens het weekeinde met een storing. Daardoor konden ze toen niet alle positieve testuitslagen doorgeven. Die zijn in de dagen erna allemaal alsnog gemeld. De cijfers van vrijdag en daarna vallen niet meer hoger uit door de storing, aldus het RIVM.

Het instituut kreeg in de afgelopen dag 39 meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van de besmetting was overleden. Onder hen waren drie inwoners van Zutphen. Verder hadden Amsterdam, Eindhoven, Maastricht, Heerlen en Beuningen allemaal twee meldingen van sterfgevallen. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze afgelopen dag zijn overleden. De melding komt soms pas na een tijdje binnen bij het RIVM.

In de afgelopen week zijn 207 sterfgevallen gemeld, gemiddeld bijna dertig per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 23 maart.

Sinds het begin van de epidemie zijn meer dan 2,4 miljoen positieve tests en bijna 19.000 sterfgevallen door corona geregistreerd. De werkelijke aantallen besmettingen en sterfgevallen liggen hoger.