Dertien arrestaties in Zwolle na noodbevel

De politie in Zwolle heeft maandagavond dertien mensen aangehouden, nadat burgemeester Peter Snijders een noodbevel had afgekondigd uit vrees voor rellen. De mensen zijn aangehouden voor verschillende feiten. Zo negeerden sommigen een bevel van de politie terwijl anderen in bezit waren van vuurwerk of geen ID bij zich hadden, aldus een woordvoerder van de politie. Volgens hem was het verder wel rustig gebleven in de stad.

Het noodbevel was afgekondigd omdat er signalen waren dat mensen in de binnenstad wilden protesteren tegen de coronamaatregelen en dat relschoppers uit waren op onlusten. Uit angst voor rellen hadden horeca-ondernemers in de binnenstad uit voorzorg de terrassen opgeruimd en het meubilair opgeborgen. Enkele winkeliers hadden ook hun ramen dichtgemaakt.

Er was maandagavond dan ook veel politie op de been in het stadscentrum. Her en der waren er wel wat kleine groepjes mensen die werden aangesproken door de politie. Een groep van zo’n veertig tot vijftig coronademonstranten was op weg naar het centrum, maar werd tegengehouden door agenten en gemaand te vertrekken, aldus de woordvoerder.

Het noodbevel geldt van maandag 16.30 uur tot dinsdag 05.00 uur. Omdat de binnenstad is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied kan de politie mensen uit het centrum wegsturen. Wanneer daar geen gehoor aan wordt gegeven, kan iemand worden aangehouden. Ook mag de politie iedereen preventief fouilleren.

Dit weekend waren in meerdere steden rellen en werden politieagenten en hulpverleners aangevallen. Er werd door relschoppers onder meer met stenen en vuurwerk gegooid. In Rotterdam zag de politie zich vrijdagavond zelfs genoodzaakt gericht te schieten. Ook in Roermond, Stein, Groningen, Leeuwarden, Roosendaal en Den Haag was het dit weekeinde onrustig.