RIVM heeft eerste ouderen uit 1937 uitgenodigd voor boosterprik

De eerste mensen met geboortejaar 1937 zijn uitgenodigd voor het krijgen van hun boosterprik. Een deel van de brieven voor deze groep veelal 84-jarigen is dinsdag en woensdag verzonden, meldt het RIVM. Alle mensen geboren in 1936 of eerder kregen de dagen daarvoor al een uitnodiging gestuurd.

Het is niet zo dat alle mensen uit 1937 nu al worden uitgenodigd. Het RIVM stuurt dagelijks naar ruim 50.000 mensen een brief, van oud naar jong. In totaal zou het gaan om 700.000 ouderen in de groep van 80 jaar en ouder die een uitnodiging moeten krijgen.

Deze aantallen zijn afgestemd op hoeveelheden die bijvoorbeeld de post en de vaccinatielocaties en callcenters van de GGD’en aan kunnen. Het RIVM kan niet zeggen wanneer mensen uit latere geboortejaren een uitnodiging kunnen verwachten. De geplande einddatum voor het inenten van 80-plussers blijft voorlopig staan op eind december, aldus een woordvoerder. Daarna komt de groep tussen de 60 en 79 jaar aan de beurt.

Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat de snelheid van het geven van boostervaccins nog niet kan worden verhoogd. “Dat kan zodra er weer ruimte is bij de GGD. Daar wordt dagelijks naar gekeken en we weten pas kort van tevoren of het kan.”