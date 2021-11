Bonaire kondigt strengere coronamaatregelen aan

Bonaire heeft te maken met oplopende besmettingen en dat dwingt volgens gezaghebber Edison Rijna de overheid ertoe nieuwe coronamaatregelen te nemen.

Op het eiland met zo’n 20.000 bewoners zijn donderdag 210 besmettingen geregistreerd. Van de helft van de laatste besmettingen is de bron onbekend. Tegelijkertijd zijn meer dan 16.000 personen boven de 18 jaar een keer geprikt en 14.255 personen twee keer geprikt. Van de jongeren tussen 12 en 18 jaar zijn er 744 volledig gevaccineerd.

Om verdere besmettingen te voorkomen verzoekt de overheid om werkgevers om voor de periode tussen 27 november en 3 januari hun werknemers zoveel mogelijk thuis te laten werken. Iedereen die bezoek ontvangt moet dat buiten doen, bijvoorbeeld op het balkon of op het terras. Mensen mogen bij elkaar komen in groepen van maximaal tien personen.

Met ingang van zaterdag 27 november is het verplicht mondkapjes te dragen in de publieke binnenruimten. Ook mensen met een contactberoep zoals bijvoorbeeld kappers moeten vanaf zaterdag een mondkapje dragen. Dansen en zingen bij evenementen, of in de horeca, is voorlopig niet meer toegestaan.