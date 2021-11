Gommers: OMT-advies steeds moeilijker door gebrekkige data

Het overleg van het Outbreak Management Team (OMT) van afgelopen woensdag was het moeilijkste tot nu toe, zegt ic-baas en OMT-lid Diederik Gommers. Uit die bijeenkomst kwam het advies waarop het demissionaire kabinet de vrijdagavond aangekondigde maatregelen heeft gebaseerd. Volgens hem neemt de verdeeldheid onder de belangrijkste adviseurs van het demissionaire kabinet toe.

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care zegt dat dat vooral komt doordat de cijfers waar het OMT zich op baseert, zoals de voorspelde ziekenhuisopnames, de laatste tijd hoger bleken dan waar eerder op was gerekend. “Dat maakt OMT-deelnemers onzekerder. Je ziet nu gewoon dat het niet meer helemaal onder controle is”, aldus Gommers.

Zelf was het ic-hoofd samen met “enkele andere OMT-leden” voorstander van een harde lockdown. Toch zegt Gommers vrede te hebben met het uiteindelijke, minder strikte, OMT-advies, waar het kabinet zich volgens de ic-arts “aardig” aan heeft gehouden. “Ook doet het mij goed dat het kabinet zegt lang over het nemen van besluiten te hebben gedaan en er extra over heeft nagedacht.”

Volgens Gommers is het belangrijkste of mensen zich aan de maatregelen gaan houden. “Ik ga ervan uit dat als je dingen afsluit, de contacten afnemen. Maar dan moeten er geen alternatieven worden georganiseerd achter de voordeur.” De arts zegt moeilijk in te kunnen schatten of dat gaat gebeuren. “Ik hoop van niet.”