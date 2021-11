Kinderen onder de 12 moeten ook bij lichte klachten thuisblijven

Kinderen van 12 jaar of jonger moeten ook thuisblijven als ze milde verkoudheidsklachten hebben. Ook moeten zij zich dan laten testen bij de GGD.

Eerder mochten zij volgens het zogeheten ‘snottebellenbeleid’ nog wel naar school met lichte klachten. Zij moesten alleen thuisblijven in afwachting van een testuitslag of als ze in nauw contact waren geweest met een besmet persoon.

De sterke toename van het aantal coronabesmettingen komt deels door het hoge aantal infecties op scholen. Over het algemeen worden kinderen niet ernstig ziek door corona.