Reizigers Z-Afrika na positieve test verplicht in hotel-isolatie

De ongeveer 600 passagiers die vrijdag in twee toestellen van de KLM in Nederland zijn teruggekeerd uit Zuid-Afrika, moeten in isolatie in een hotel als ze positief worden getest op corona. Dat laat de GGD Kennemerland weten. De uitslagen waren rond 20.30 uur nog niet binnen. Hoe lang ze in het hotel moeten blijven en of het hotel bewaakt wordt, kon een woordvoerder nog niet zeggen.

De reizigers krijgen in de loop van de avond de uitslag te horen van hun coronatest. Mochten ze positief testen op corona dan moet nog wel verder worden onderzocht of het gaat om de nieuwe, vermoedelijk besmettelijkere variant die in Zuid-Afrika is ontdekt. Dat onderzoek wordt gedaan door de Erasmus Universiteit of het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. De tweede uitslag moeten ze dus verplicht afwachten in het isolatie-hotel. Alle andere reizigers uit de twee toestellen moeten in thuisquarantaine, ook als ze een negatieve testuitslag krijgen.

De GGD Kennemerland is verantwoordelijk voor het testen van reizigers op Schiphol. De passagiers uit de twee toestellen, die kort na elkaar zijn geland, zijn gescheiden gehouden van andere mensen op Schiphol. Het ene toestel kwam uit Kaapstad en landde rond 10.30 uur op Schiphol. De andere vlucht, vanuit Johannesburg, kwam rond 11.00 uur aan.