Bijna 300.000 ouders met kinderopvang krijgen meer geld terug

Bijna 300.000 ouders krijgen meer geld terug als compensatie voor te veel betaalde eigen bijdrage voor de kinderopvang. Ouders werd gevraagd deze bijdrage door te betalen tijdens de verschillende sluitingen van de opvang vanwege corona en werden hiervoor gecompenseerd, maar de bijna 300.000 ouders kregen te weinig terug. Zij krijgen alsnog enkele tientallen euro’s en in sommige gevallen meer dan honderd euro terug.

De exacte regeling voor de compensatie moet nog worden uitgewerkt. Demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma (Sociale Zaken) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de tegemoetkoming “grosso modo” gelijk is aan de betaalde eigen bijdrage. De vorige regeling was volgens hem snel in het leven geroepen en simpel in de uitvoering, maar pakte niet voor iedereen goed uit. Ouders die hier last van hadden, wil hij alsnog tegemoetkomen.

Vanwege corona moest de kinderopvang meerdere keren dicht. Eerst gingen de opvangcentra dicht van 16 maart tot en met 10 mei in 2020, en later nog eens vanaf 16 december dat jaar tot 7 februari 2021. De buitenschoolse opvang bleef in beide periodes langer dicht. Door ouders hun eigen bijdrage door te laten betalen, hadden de sectoren nog genoeg geld om noodopvang te bieden aan kinderen van wie de ouders een cruciaal beroep vervulden.