Bijna 400 militairen gaan coronatests uitvoeren voor GGD’en

Een kleine vierhonderd militairen worden deze week opgeleid om GGD’en te helpen bij het uitvoeren van tests op het coronavirus. Zij kunnen na het volgen van een training die een dag duurt gelijk aan de slag bij de GGD. Die opleidingsdagen voor steeds zo’n honderd medewerkers van Defensie zijn woensdag, donderdag, vrijdag en volgende week maandag, zegt een woordvoerder van de Koninklijke Landmacht.

Vrijdag bleek dat demissionair coronaminister Hugo de Jonge hulp aan Defensie had gevraagd om zo veel mogelijk ouderen voor het einde van het jaar een boosterprik te geven. Volgens hem gaan 750 militairen helpen.

Tot nu toe heeft de GGD de landmacht nog niet gevraagd ook te helpen met vaccineren, aldus de woordvoerder van de landmacht. “Wij verwonderen ons niet als die oproep nog komt.” Hij wijst erop dat met de extra medewerkers voor het testen GGD’en eigen personeel vrij zouden kunnen maken om te helpen bij vaccineren. GGD GHOR, de landelijke koepel van GGD’en, kon vragen hierover maandagmiddag niet beantwoorden.

Een groot deel van de militairen kan na de komende week geplande opleidingsdag gelijk door naar een GGD-locatie om nog verder ingewerkt te worden. Nadat zij onder begeleiding van een GGD-medewerker ongeveer vijftig coronatesten hebben afgenomen, kunnen zij zelfstandig aan de slag. De opdracht voor de inzet van de bijna vierhonderd militairen is voor drie weken. “Gaandeweg kijken we of dit verlengd, eerder gestopt of met extra taken aangevuld moet worden”, aldus de landmachtwoordvoerder.