Burgemeesters bespreken polarisatie in samenleving

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio gaat maandagavond de polarisatie in de samenleving bespreken. Er ontstaan meer en hardere tegenstellingen tussen mensen die gevaccineerd zijn tegen corona en de ongevaccineerden en ook tussen ontevreden burgers en de overheid. Het beraad komt bijeen in Utrecht.

De burgemeesters gaan onder andere bespreken hoe zij omgaan met de vele demonstraties van de laatste weken. Relschoppers kapen protestmarsen van tegenstanders van het coronabeleid. Dat leidde bijvoorbeeld in Rotterdam tot hevige rellen. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, voorzitter van het Veiligheidsberaad, verbood zondag een demonstratie omdat er aanwijzingen waren dat er mogelijk duizenden mensen zouden komen om te rellen. Demonstreren is in principe een grondrecht in Nederland.

Het is nog niet bekend of demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus en demissionair coronaminister Hugo de Jonge bij het beraad zullen aanschuiven.