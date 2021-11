Burgemeesters werken aan langetermijnstrategie tegen polarisatie

Burgemeesters in het Veiligheidsberaad werken aan een langetermijnstrategie om polarisatie in de samenleving, die door corona verder is aangewakkerd, tegen te gaan. De voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s die maandagavond bijeenkwamen, maken zich grote zorgen over de aangescherpte tegenstellingen. Er zijn ontzettend veel spanningen in de samenleving, zeggen zij. “Je moet een strategie hebben. Het virus gaat niet helemaal weg en krijgt een vaste plaats in ons leven”, stelt voorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen.

Hoe die strategie eruit gaat zien, is nog niet helemaal duidelijk. Bruls wil in elk geval niet met de “kleine groep aanjagers” in discussie, maar alleen in gesprek met de grote meerderheid die wel vatbaar is voor argumenten. “Stop daar je energie in. Die andere mensen zijn niet bereid te luisteren en zijn dus ook niet te overtuigen. Juist door het midden te versterken, ligt de kracht en de oplossing. Dan wordt de groep radicalen vanzelf weer klein”, verwacht hij.

Volgens demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) is polarisatie al een paar jaar aan de gang. “Sociale media hebben hierin een enorme aanjagende en vergiftigende rol. Die media moeten niet worden gebruikt voor opruiing en vuilspuierij”, zegt hij. Dat ophitsen via onder meer Telegram resulteerde in steden als Rotterdam in rellen. “Afgelopen weekeinde is het gelukkig goed gegaan”, aldus Grapperhaus. Hij vindt dat opruiers niet alleen strafrechtelijk moeten worden vervolgd, maar ook moeten opdraaien voor de schade die zij hebben berokkend.

Polarisatie kost de politie heel veel inspanning, zegt politiechef Martin Sitalsing van de eenheid Midden-Nederland die bij het beraad aanschoof. Het raakt bovendien de neutraliteit van de politie, stelt hij. “Die neutraliteit, dat voor ons een groot goed is, komt ter discussie te staan omdat de politie door radicale groepen wordt gezien als een symbool van het overheidsbeleid. Dat maakt het complex. Wij willen een politie voor iedereen zijn en zo objectief mogelijk optreden.”

Volgende week komen de burgemeesters opnieuw samen om een ander onderwerp uit te diepen. Later vormen al deze bijeenkomsten de basis voor een langetermijnstrategie tegen corona.