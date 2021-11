Personeel zelfstandige kliniek pas naar ziekenhuis bij code zwart

Zelfstandige klinieken kunnen hun personeel pas afstaan aan ziekenhuizen als code zwart is afgekondigd. Dat zegt branchevereniging Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) in reactie op een uitspraak van demissionair coronaminister Hugo de Jonge. De bewindsman zei zaterdag in een NOS-bericht liever te willen dat medewerkers van particuliere klinieken gaan helpen bij de acute en kritieke zorg in ziekenhuizen, in plaats van planbare behandelingen zoals een heupoperatie van hen over te nemen.

Volgens een woordvoerder van ZKN is dat in de huidige fase waarin de zorg verkeert, 2d, niet mogelijk door afspraken met zorgverzekeraars. Volgens de branchevereniging is afgesproken dat personeel van zelfstandige klinieken wordt ingezet in ziekenhuizen in fase 3, ofwel code zwart. “Daar conformeren wij ons dan aan en de voorbereidingen worden al getroffen”, aldus de brancheorganisatie. Zo zouden klinieken kijken welk personeel beschikbaar is en wat de wensen van ziekenhuizen zijn.

Voor nu is het volgens ZKN efficiĆ«nter de verpleegkundigen voor hun eigen zelfstandige kliniek te laten werken dan deze in te zetten in ziekenhuizen. “De bijdrage van de 250 bij ons beschikbare verpleegkundigen is voor ziekenhuizen een druppel op een gloeiende plaat. Maar als zij weggaan uit zorgklinieken, valt daar het hele zorgproces stil.” Ook meent de zegsman dat het onduidelijk is hoeveel van die verpleegkundigen ook echt bereid zouden zijn in het ziekenhuis te gaan werken.