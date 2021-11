Groep geïsoleerde reizigers uit Zuid-Afrika wil excuses en uitleg

Een groep passagiers die vrijdag op Schiphol landde vanuit Zuid-Afrika en daar in isolatie werd geplaatst, wil dat de luchthaven, KLM en de GGD Kennemerland excuses aanbieden en bovenal “een goed antwoord geven op de vraag waarom ze zo slecht georganiseerd zijn”. Dat bevestigt Oscar van Overdam, die namens twaalf reizigers alle drie de instanties een brief schreef, na berichtgeving van NH Nieuws.

Volgens Van Overdam ontbrak het vrijdag aan communicatie en organisatie op de luchthaven en waren de omstandigheden onhygiënisch. Volgens hem leek het alsof er “na twee jaar in deze pandemie” geen plan was op de luchthaven. “Het was een organisatie van likmevestje.” Hij noemt de situatie op Schiphol een “megaspreading event”, waar de reizigers bovendien “mensonterend” zijn behandeld.

Vrijdag bleken op twee KLM-vluchten uit Johannesburg en Kaapstad besmette reizigers te zitten. De GGD moest in allerijl passagiers testen. Uiteindelijk bleken 61 van de in totaal ruim zeshonderd passagiers besmet met het coronavirus. Zeker veertien van hen bleken besmet met de nieuwe Omikron-variant, die ontdekt is in het zuiden van Afrika. Zij moesten verplicht in isolatie in een hotel. Alle andere reizigers uit de twee toestellen moesten in thuisquarantaine.

Volgens de twaalf reizigers was hun gezondheid in het geding, doordat passagiers in afwachting van hun testresultaat op elkaar gepakt zaten. Eerst na de landing rond 10.30 uur tot 16.00 uur in het vliegtuig, daarna in een ruimte op de luchthaven “niet groot genoeg om afstand te houden”, aldus Van Overdam. Hij stelt dat na verloop van tijd de coronaregels niet door iedereen werden nageleefd. Ook duurde het uren voordat er eten en drinken kwam, verliep het testen “langzaam en chaotisch” en het opgeraakte toiletpapier werd pas “na dreigen op de stoep te kakken” aangevuld.

Ook op sociale media klonk veel kritiek op de werkwijze van zowel KLM, Schiphol als de GGD. Een journalist van The New York Times die aan boord van een van de toestellen zat, sprak op Twitter van “totale chaos”, en stelde eveneens dat de coronaregels niet werden gehandhaafd.

Vanwege de vertraging zouden de reizigers volgens Van Overdam 600 euro terug kunnen krijgen. Maar meer geïnteresseerd zijn hij en de andere briefschrijvers in de uitleg van de instanties over de slechte organisatie en in “een substantiële oplossing hoe dit in de toekomst te voorkomen”.

Schiphol stelde eerder dat de reizigers vanuit Zuid-Afrika er nadrukkelijk op gewezen zijn een mondkapje te dragen en afstand te houden. De luchthaven zegt gehandeld te hebben volgens het protocol voor infectieziekten en is bezig met een evaluatie van de “uitzonderlijke situatie” die vrijdag ontstond, zei een woordvoerder.