WHO adviseert 60-plussers niet te reizen

Mensen boven de 60 zouden hun reisplannen maar even in de ijskast moeten zetten om niet te worden blootgesteld aan de risico’s die de Omikron-variant met zich meebrengt, stelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Die herhaalt wel dat algemene reisverboden niet zinvol zijn om de verspreiding van het al dan niet gemuteerde virus tegen te houden.

De WHO heeft Omikron als zorgelijk en risicovol aangemerkt. Na de ontdekking in Zuid-Afrika vorige week is de variant over de hele wereld opgedoken. Inmiddels hebben 56 landen reismaatregelen genomen in een poging Omikron-import te vertragen.

In navolging van virologen en andere wetenschappers stelt de WHO dat de variant zeker tot meer besmettingen in Europa en elders gaat leiden. Mensen met aandoeningen waardoor ze grote risico’s lopen bij een coronabesmetting zoals hartkwalen, kanker en diabetes en ook 60-plussers doen er daarom goed aan voorlopig niet te reizen, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie in afwachting van meer duidelijkheid over de gevolgen en het gevaar van de nieuwe variant.

De WHO raadt overheden aan goed te kijken naar het screenen, testen en isoleren van vliegtuigpassagiers. Wees bij het nemen van maatregelen “kalm, gecoördineerd en coherent”, is het advies.