Bescherming van ouderen door coronavaccins daalt iets

De beschermingsmuur die de coronavaccins hebben opgebouwd, wordt bij ouderen iets minder sterk. Bij 70-plussers beschermen de beschikbare vaccins nog voor 84 procent tegen ziekenhuisopname en voor 93 procent tegen opname op een intensive care. Dat heeft Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gezegd tegen de Tweede Kamer.

Bij zijn vorige briefing, half november, boden de vaccins bij ouderen 87 procent bescherming tegen ziekenhuisopnames. Begin november was het 89 procent.

Ook bij mensen die jonger dan 70 zijn, zwakt de bescherming iets af. Bij hen zijn de vaccins voor 94 procent effectief tegen ziekenhuisopnames, terwijl dit eerder zo’n 97 procent was.

Om de afweer te versterken is Nederland onlangs, als laatste land in de regio, begonnen met het geven van boosterprikken. Voorlopig zijn zorgmedewerkers, mensen van 80 jaar en ouder, bewoners van zorginstellingen en mensen met het downsyndroom eerst aan de beurt. Over een tijdje krijgen mensen van 60 tot en met 79 jaar een uitnodiging, en in de loop van volgend jaar de rest van de bevolking.