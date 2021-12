De Jonge: grootste deel 60-plussers kan dit jaar booster krijgen

Zoveel mogelijk 60-plussers die zes maanden of langer geleden hun laatste vaccinatie kregen, kunnen nog dit jaar een booster krijgen. Dat zegde demissionair zorgminister Hugo de Jonge toe aan de Tweede Kamer tijdens het coronadebat. In Nederland is de medische richtlijn om zes maanden te wachten tussen de laatste vaccinatie en het toedienen van een booster om de afweer tegen het virus een oppepper te geven.

Om dit doel te realiseren zullen de GGD’en deze week 200.000 boosterprikken zetten, volgende week 350.000 en in de weken daarna zal dat zijn opgelopen tot 700.000 boosters per week. Onder meer militairen, medisch studenten, dierenartsen en oud-verpleegkundigen en oud-artsen gaan daarbij helpen. Er komen zeker tachtig grote locaties daarvoor. Ook kunnen 60-plussers op andere locaties worden geprikt, als zij bijvoorbeeld werken in ziekenhuizen en bij huisartsen.

Het kabinet krijgt forse kritiek uit de Kamer over het trage verloop van de boostercampagne. Die is in Nederland veel later gestart en verloopt ook trager. Nederland bungelt onderaan de lijst met landen in Europa, zo hield onder meer de PvdA de bewindsman voor. Daardoor zijn veel ouderen, bij wie de afweer tegen het virus al was afgenomen, toch ziek geworden en ook overleden.