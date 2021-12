Piet Costa zwijgend in rolstoel op eerste procesdag

De rechtbank in Rotterdam is woensdag begonnen met de inhoudelijke behandeling van de grote drugszaak waarin Roger P. (50), alias Piet Costa, de hoofdverdachte is. Hij beroept zich in het proces op zijn zwijgrecht.

Piet Costa, die niet eerder kwam opdagen tijdens verschillende inleidende zittingen, kwam naar de zitting in een rolstoel en hield zich schuil onder een capuchon. Hij besloot na de lunch om in de cel te blijven van de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam. Hij had volgens zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers te veel last van zijn gescheurde enkelbanden.

Roger P. wordt onder meer verdacht van smokkel van in totaal zo’n 4800 kilo cocaïne via de havens van Antwerpen en Rotterdam. De drugszaak werd heropend door de grote hack van de cryptodienst EncroChat, waardoor de politie de onderlinge communicatie van criminelen kon lezen.

Justitie beschouwt P., die te boek staat als een door de wol geverfde drugsbaron, ook als de opdrachtgever van de bouw en inrichting van de zogeheten martelcontainers in Wouwse Plantage. Ook die kwamen door het meelezen van de criminele chats aan het licht. De rechtbank in Amsterdam wil deze zaak vanaf 26 januari inhoudelijk behandelen.

In de Rotterdamse drugszaak staan in totaal tien verdachten terecht, onder wie een importeur en een transporteur van de container ananassen waarin in 2016 in de Rotterdamse haven een hoeveelheid van 3776 kilo cocaïne is gevonden. De politie verving de lading door dummy’s en plaatste afluisterapparatuur in de container om zicht te krijgen op de drugsdealers.

De vier verdachten die woensdag door de rechtbank worden gehoord, ontkennen dat ze gebruik maakten van pgp-telefoons. Hoewel P. al niet meer in de zaal zat, hield de rechtbank uit zijn dossier voor dat justitie denkt dat hij vier pgp-adressen in gebruik had. Uit de ontsleutelde communicatie komt naar voren dat de gebruiker zichzelf kale Costa noemt. In de berichten komen ook allerlei variaties op zijn alias voor, zoals Piet, kale, Dutch en crazy Dutchman.

De volgende zitting is op 8 december. De rechtbank gaat tot en met 21 december door met de besprekingen van de dossiers. Naar verwachting komt het Openbaar Ministerie op 19 januari met de strafeisen.