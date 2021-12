Rekenkamer: Rijk heeft onvoldoende overzicht van zijn bezittingen

Het Rijk heeft onvoldoende in beeld welke bezittingen het in beheer heeft en wat alle bezittingen waard zijn. De Algemene Rekenkamer spoort de rijksoverheid aan om het overzicht op orde te krijgen, zodat ze fatsoenlijk kan budgetteren voor onder meer onderhoud. Dergelijk overzicht zou “de gewoonste zaak van de wereld” moeten zijn, maar volgens de Rekenkamer schort het daar nu aan.

De budgetten voor het onderhoud van onder meer bruggen, sluizen, defensiekazernes en ICT-systemen zijn momenteel niet toereikend. Als het Rijk onvoldoende weet wat het in bezit heeft, weet het ook niet wat de waardevermindering is en hoeveel budget er dus nodig is voor beheer en onderhoud, aldus de Rekenkamer. Volgens de rekenmeesters heeft het Rijk bezittingen ter waarde van honderden miljarden euro’s.

Net zoals andere publieke en private instellingen, zoals ziekenhuizen, vindt de Rekenkamer dat ook het Rijk wettelijk verplicht moeten worden om de actuele waarde van bezittingen zichtbaar te maken op een balans. Het is moeilijk vol te houden, aldus de Rekenkamer, “dat de overheid wel verslaggevingsregels stelt aan anderen, maar niet aan zichzelf”.

Demissionair minister Wopke Hoekstra (FinanciĆ«n) heeft aan de Rekenkamer laten weten dat hij “het belang van de zorg voor het onderhoud en de instandhouding van rijksbezit onderschrijft”. Maar het is een grote inspanning om op alle ministeries de bezittingen bij te houden en te waarderen, aldus de minister. Hij wil zich eerst concentreren op de ministeries die het meeste investeren. De Rekenkamer vindt die stap “een compliment waard”, maar het mag daar volgens de rekenmeesters niet bij blijven.