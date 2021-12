Aangepaste editie Amsterdam Light Festival toont favorieten

“Niks doen was geen optie”, zei Frédérique ter Brugge, directeur van het Amsterdam Light Festival bij de opening van de jubileumeditie. Ze gaf toe dat iedereen in de organisatie enorm baalde toen vorige week de strengere coronamaatregelen werden aangekondigd. Dat betekende dat de lichtkunstwerken om 17.00 uur uitgaan. “Onze missie is mensen te verlichten in donkere dagen. Dus we zoeken de randen van de dag op waarop het zo donker mogelijk is.”

Ondanks de tegenvaller gaat de tiende editie van het festival door met favorieten van het afgelopen decennium. Van de twintig terugkerende werken zijn er vijf gekozen door het publiek. Daarnaast zijn er nog eens drie nieuwe lichtkunstwerken te zien.

Een van de kunstenaars die zijn werk opnieuw ziet, is Krijn de Koning. Hij maakte Nacht Tekening op de iconische Magere Brug, waarbij hij de basisvormen van de brug in een compleet andere structuur terugbracht. De Koning is blij zijn werk terug te zien. “Ik maak veel tijdelijke werken, maar toen dit twee jaar geleden werd afgebroken dacht ik echt: aaah.”

Studio Aldo Brinkhoff maakte samen met duizend scholieren uit heel Amsterdam Het meisje met de zwavelstokjes. Dit jaarlijks terugkerende educatieve project, waarbij ook workshops worden gegeven, ging dit keer over kinderarmoede. De kinderen maakten tekeningen op stickers die Brinkhoff op de installatie heeft geplakt. Verder maakten studenten van de Breitner Academie een nieuw lichtkunstwerk.

Bezoekers kunnen nu in de vroege ochtend tussen 07.00 en 09.00 en tussen 15.00 en 17.00 een rondvaart of wandeling maken langs de 23 lichtkunstwerken. Overigens gaan niet alle kunstwerken uit. Bij zeven is dat niet mogelijk, aldus Ter Brugge, dus die blijven 24 uur per dag aan.

De organisatie werkt dit jaar voor het eerst samen met Snapchat, dat ervoor heeft gezorgd dat vijf kunstwerken via augmented reality ook overdag te zien zijn. Na het scannen van een speciale code via de Snapchat-camera komen de werken tevoorschijn zoals je ze bij donker zou zien. De festivaldirecteur zei dat deze samenwerking niet op een beter moment kon komen, nu het festival alleen overdag kan doorgaan.

Het Amsterdam Light Festival, dat en met 23 januari duurt, moet de donkere wintermaanden op artistieke wijze verlichten. De negen voorgaande edities trokken volgens de organisatie bij elkaar 6 miljoen bezoekers met in totaal 270 kunstwerken. De aangepaste openingstijden gelden in elk geval tot 19 december en moeten voorkomen dat er ’s avonds alsnog veel mensen op de been zijn om de lichtkunst te bewonderen.