Kabinet komt snel met schaderegeling boeren in uiterwaarden Maas

Boeren met land in de uiterwaarden (het gebied tussen de dijk en de rivier) van de Maas, krijgen snel duidelijkheid over de tegemoetkoming voor de schade die zij hebben geleden als gevolg van de overstromingen deze zomer. De komende weken, “zeker voor de kerst”, wil het kabinet met details over de regeling komen, zegt landbouwminister Carola Schouten.

De omzetschade van boeren in de uiterwaarden “valt gewoon niet onder de wet” die schadevergoeding regelt, geeft Schouten aan. “Dat hoort daar dus niet bij.” CDA’er Derk Boswijk had in het debat over de landbouwbegroting om duidelijkheid gevraagd voor deze groep. De watersnood vond immers maanden geleden plaats, aldus de christendemocraat.

Hierover heeft Schouten overleg gevoerd met demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus, wiens departement over dit soort voorzieningen gaat. Daaruit blijkt dat het kabinet “snel met een regeling zal komen om te zorgen dat deze boeren in de uiterwaarden tegemoet worden gekomen voor de schade die zij hebben geleden”. Nog voor de kerstvakantie van het parlement wil het kabinet hierover een brief naar de Kamer sturen.