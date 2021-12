Onderzoek RIVM: gratis zelftesten kunnen testbereidheid verhogen

Als de overheid coronazelftesten gratis en laagdrempelig zou verstrekken, dan zou dat kunnen bijdragen aan een hogere testbereidheid. Tot die conclusie komt het RIVM na eigen onderzoek. Daarmee zou het kosteloos verspreiden van de testen “kunnen bijdragen aan het eerder opsporen van het virus en eventueel ook aan het beperken van sociaaleconomische gezondheidsverschillen”.

Het instituut peilde bij ruim 3200 mensen hoe ze omgaan met het testadvies. Als mensen zelftesten in huis hebben, verwachten ze zichzelf een stuk vaker op de eerste dag waarop ze klachten hebben te testen dan wanneer ze geen testen voorhanden hebben.

Als mensen uitgaan van het scenario dat ze thuis testen op voorraad hebben, zegt 42,2 procent zichzelf dan direct te zullen testen bij klachten. Als ze ervan uitgaan dat ze geen zelftesten in huis hebben, denkt slechts 20,5 procent op dezelfde dag nog een zelftest te doen.

Als mensen zichzelf testen, zullen ze wel wat minder vaak een PCR-test bij de GGD gaan doen. Het RIVM heeft berekend dat alles bij elkaar het percentage van de mensen dat niet direct een test zal doen bij klachten kan afnemen van 47,4 procent tot 33,5 procent, als mensen zelftesten in huis hebben.

Zelftesten gelden wel als minder betrouwbaar dan PCR-testen, maar als ze meer worden gebruikt, kan alsnog de kans dat besmettingen tijdig worden ontdekt toenemen, redeneert het RIVM. Om die reden verandert ook deze vrijdag het testadvies. Wie milde klachten heeft die kunnen duiden op corona, zoals snotteren en keelpijn, kan volgens het officiƫle advies voortaan kiezen tussen een zelftest of een test bij de GGD.

Van de ondervraagden had 78 procent zelftesten in huis. Twee op de drie van deze mensen had nog altijd de zelftesten in huis die de overheid eerder dit jaar gratis verstrekte aan iedereen die ze aanvroeg. Drie op de tien had ze zelf gekocht en 15 procent had ze gratis gekregen via het onderwijs.