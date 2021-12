Advies Gezondheidsraad over vaccinatie jonge kinderen aanstaande

De Gezondheidsraad komt mogelijk vrijdag met een advies over het vaccineren van kinderen van 5 tot en met 11 jaar tegen corona. Een woordvoerder liet donderdag namens de raad weten “hard ons best” te doen om vrijdag een advies uit te brengen.

Het Europees Geneesmiddelenbureau bepaalde vorige week al dat het vaccin van Pfizer/BioNTech veilig en effectief is voor jonge kinderen. Kinderen die gevaccineerd worden, krijgen net als volwassenen twee prikken, maar dan wel een lagere dosis per prik: 10 microgram in plaats van 30 microgram.

De Gezondheidsraad maakt een bredere afweging in de bepaling of vaccinatie van kinderen een goed idee is. Zo keek de raad bij het oordeel over de vaccinatie van jongeren vanaf 12 jaar ook naar bijvoorbeeld het effect van de coronamaatregelen op het welzijn van jongeren. Aan dit soort indirecte redenen voor het inenten van die leeftijdsgroep werd in dat advies “aanzienlijk gewicht toegekend”, aldus de raad.