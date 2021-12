Meer dan duizend verpleeghuizen kampen met coronabesmetting

Meer dan duizend verpleeghuizen in Nederland kampen met een uitbraak van het coronavirus binnen de muren. In de afgelopen vier weken hebben 1018 locaties te maken gehad met een recente besmetting. Het is voor het eerst sinds het begin van de epidemie dat het aantal boven die grens uitkomt.

Het aantal besmettingen binnen verpleeghuizen is de afgelopen weken snel gestegen. Een maand geleden kampten zo’n 400 verpleeghuizen met een recente besmetting en begin oktober iets meer dan honderd.

De grens voor een ‘recente besmetting’ is vier weken. Dit is twee keer de zogeheten incubatietijd, de periode waarin iemand ziek kan worden. Wanneer iemand het coronavirus oploopt, duurt het twee tot veertien dagen voordat klachten ontstaan. Als een bewoner van een verpleeghuis bijna vier weken geleden besmet is geraakt, kan die tot bijna twee weken geleden zonder het te weten iemand hebben aangestoken, en die persoon zou nu nog net ziek kunnen worden en weer een ander kunnen besmetten. Als ook die termijn is verstreken, geldt het verpleeghuis als coronavrij.

In de afgelopen vier weken zijn meer dan 8000 bewoners van verpleeghuizen positief getest. Dat is het hoogste niveau sinds half januari. Het aantal kan nog oplopen door meldingen die nog binnenkomen.

Ook het aantal sterfgevallen onder bewoners is de afgelopen weken aanzienlijk gestegen. Begin oktober overleden dagelijks een of twee bewoners, nu is dat gestegen tot gemiddeld zo’n twintig sterfgevallen per dag. Dat is wel beduidend lager dan bij de eerste en tweede golf, voor het begin van de vaccinatiecampagne. Toen stierven dagelijks zestig tot negentig verpleeghuisbewoners.