Burgemeester sluit juwelier in Amsterdam na explosies

De juwelierszaak aan de Jan Evertsenstraat in Amsterdam waar zaterdag een explosie was, is zondag op last van burgemeester Femke Halsema voor onbepaalde tijd gesloten. Op 2 maart dit jaar was er ook een explosie bij de juwelier.

Bij de ontploffing zaterdagochtend rond 04.40 uur vielen geen gewonden, wel was er veel schade aan het winkelpand. Uit het politieonderzoek blijkt dat de knal vermoedelijk werd veroorzaakt door vuurwerk in combinatie met een nog onbekende brandbare vloeistof.

Er is niemand in de winkel geweest, en vooralsnog lijkt er niets buit te zijn gemaakt. De politie houdt rekening met verschillende scenario’s. Zo zou het kunnen gaan om een poging tot een overval, maar het zou ook een “waarschuwing vanuit het zware criminele circuit” geweest kunnen zijn, bedoeld als afpersing of dreiging.

Volgens de burgemeester hadden er bij de explosie slachtoffers kunnen vallen. Ook leveren de incidenten gevoelens van onveiligheid en angst onder omwonenden op, aldus Halsema.

“Gezien het feit dat gericht op dit pand herhaaldelijk sprake is van een explosief die is afgegaan, is het risico op herhaling te groot”, aldus de burgemeester. “Een periode van rust is nodig om de openbare orde te herstellen.”