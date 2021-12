Ongeveer 10.000 mensen willen helpen bij boosterprikken

Ongeveer 10.000 mensen hebben zich inmiddels gemeld omdat ze willen helpen bij de boostercampagne tegen het coronavirus. Dat laat de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland weten.

Bij de website GGDreservisten.nl kunnen mensen, organisaties en de bedrijven die willen helpen met prikken zich sinds vrijdag aanmelden. In de eerste uren dat de site online was stroomden er al zo’n 2000 aanmeldingen binnen. In de loop van zaterdag liep de teller op naar zo’n 6500 en ook daarna bleven de aanmeldingen binnenkomen.

De GGD-koepel is bezig om alle aanmeldingen te selecteren en te ordenen, en dan te kijken wat de regionale diensten nodig hebben. “We hebben meer nodig dan alleen mensen die vaccins kunnen zetten. We zoeken bijvoorbeeld ook mensen die administratief werk kunnen doen of die ouderen kunnen begeleiden.”

Onder de aspirant-reservisten zijn mensen die in de horeca werken, maar ook gepensioneerde huisartsen. Ook studenten geneeskunde hebben zich gemeld, na een gezamenlijke oproep van de GGD’en en vereniging De Geneeskundestudent, maar precieze aantallen zijn nog niet bekend.