Wonen in grensstreek mag geen nadeel zijn in coronatijd

Gemeenten aan de Nederlands-Duitse grens willen eerder geïnformeerd worden over nieuwe coronaregels die gaan gelden. Zij willen dat de regeringen van Nederland en Duitsland de Euregio (het grensoverschrijdende gebied langs de grens) op de hoogte stelt zodra nieuwe regels in de maak zijn. Soms sluiten de regels in de buurlanden totaal niet op elkaar aan. Daarom is flexibiliteit nodig en bovendien voldoende tijd om inwoners van de grensstreek op begrijpelijke wijze te informeren over wat er gaat veranderen.

Dat staat in een resolutie die de Euregio-raad heeft aangenomen. De Euregio-raad is het hoogste politieke orgaan van de formele samenwerking tussen Nederland en de Duitse deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen. Er zijn 129 gemeenten, waterschappen en Duitse regio’s bij aangesloten. In het grensgebied is het heel gewoon om aan weerszijden van de grens te wonen, te werken of te winkelen, maar de nationale overheden houden daar onvoldoende rekening mee, vindt de Euregio-raad. “Het mag niet zo zijn dat wonen in de grensstreek een nadeel wordt in een crisissituatie”, aldus de bestuurders,

Het is op dit moment voor Nederlandse jongeren bijvoorbeeld mogelijk om een paar kilometer over de grens clubs en disco’s te bezoeken, als ze een coronatoegangsbewijs hebben en een recente negatieve coronatest. Dit zogenoemde 2GPlus-beleid geldt in Nedersaksen en honderden jongeren maken er elk weekend gebruik van, ondanks dringende overheidsadviezen om dat niet te doen. In Noordrijn-Westfalen geldt de 2GPlus-regel voor carnaval en bruiloften, maar voor zwembaden, pretparken en musea volstaat 2G, dus een bewijs van vaccinatie of recent herstel van corona. Het is volgens de Euregio-raad zelfs voor overheden soms bijna niet meer uit te leggen. “De respectievelijke maatregelen dienen redelijkerwijs aan te sluiten bij de leefsituatie van mensen aan beide zijden van de grens”, staat daarom in de resolutie.