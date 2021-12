2,75 miljoen euro boete voor Belastingdienst om toeslagenaffaire

De Belastingdienst krijgt een boete van 2,75 miljoen euro voor de toeslagenaffaire. Dat meldt de Autoriteit Persoonsgegevens, de privacywaakhond van de overheid. De Belastingdienst heeft “jarenlang de (dubbele) nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag op onrechtmatige, discriminerende en daarmee onbehoorlijke wijze verwerkt”, aldus de toezichthouder.

De Belastingdienst hield bij welke mensen die kinderopvangtoeslag kregen een dubbele nationaliteit hadden. Die informatie had in januari 2014 moeten worden verwijderd, maar in 2018 stonden de gegevens nog steeds in de systemen van de Belastingdienst, zegt de Autoriteit Persoonsgegevens.

De toezichthouder vindt het discriminerend om zulke informatie bij te houden: “Voor het recht op kinderopvangtoeslag maakt het namelijk niet uit welke nationaliteit iemand heeft, alleen of diegene rechtmatig in Nederland verblijft.” De fiscus houdt de informatie sinds vorig jaar niet meer bij.

Het geld voor de boete komt uit de schatkist en gaat uiteindelijk ook weer terug naar de schatkist, maar het bedrag gaat wel af van het budget van de Belastingdienst. “Bovendien is het een publieke straf. Het zet ook een norm naar andere organisaties”, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Belastingdienst kan nog in bezwaar gaan tegen de boete.

De fiscus zou nog meer boetes kunnen krijgen voor de toeslagenaffaire. In oktober concludeerde de Autoriteit Persoonsgegevens dat de ‘zwarte lijst’ van de Belastingdienst in strijd met de wet was. Mensen kwamen vaak onterecht op die lijst terecht, werden bestempeld als potentiĆ«le fraudeur, aanvragen werden soms onterecht afgewezen en ze konden niets doen om van die lijst gehaald te worden. De Autoriteit Persoonsgegevens beslist later over een straf daarvoor.