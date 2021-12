Documentaire over prinses Amalia trekt 635.000 kijkers

Zo’n 635.000 mensen keken maandagavond naar de Net5-documentaire over prinses Amalia. Daarmee staat de documentaire over de prinses, die dinsdag achttien jaar is geworden, op een negentiende plek in de lijst met best bekeken programma’s, aldus Stichting KijkOnderzoek.

In Prinses Amalia, tiener op weg naar de troon wordt een kijkje gegeven in het leven van Amalia. Onder anderen de oud-burgemeester van Wassenaar, Jan Hoekema, kwam aan het woord over zijn ervaringen met de koninklijke familie. Hij vertelde dat hij werd gebeld toen Amalia eens was gevallen met de fiets, om te checken of de desbetreffende bocht waar dat gebeurde niet te gevaarlijk was.

Dinsdagavond zendt de AVROTROS een documentaire over Amalia uit, de special Amalia 18 jaar. Daarin praat Dionne Stax met mensen die dichtbij de Oranjes staan. Zo komt dressuuramazone Anky van Grunsven aan het woord over hoe zij prinses Amalia eens les mocht geven.

De best bekeken programma’s van de avond waren het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 (2,03 miljoen), het Half acht nieuws op RTL 4 (1,6 miljoen) en Droomhuis gezocht op NPO 1 (1,51 miljoen). Het best bekeken SBS-programma van de avond was Familie Gillis: massa is kassa met 681.000 kijkers.