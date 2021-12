Jarige Amalia op stap met Máxima

Prinses Amalia is dinsdagochtend op haar achttiende verjaardag met haar moeder koningin Máxima enkele uren op stap gegaan. Bij terugkeer bij paleis Huis ten Bosch zwaaiden beiden naar de bij de poort wachtende fotografen en verslaggevers die hoopten een glimp op te vangen van de jarige.

Veel kregen ze niet te zien. Amalia en Máxima gingen snel naar binnen. Eerder was koning Willem-Alexander al gespot op het paleisterrein: in witte joggingbroek en met witte pet en een grote bos bloemen in de hand.

Bij de twee ingangen van het paleis in het Haagse Bos was het de hele ochtend verder rustig. Bij de hoofdingang bij de Benoordenhoutseweg meldde zich een vrouw die een cadeautje wilde afgeven voor de jarige prinses. De marechaussee stuurde haar door naar de andere ingang, aan de Bezuidenhoutseweg.

Daar waren eerder al door een enkeling bloemen afgegeven, een mok met 18 erop en een fiks cadeau van de Katwijkse Oranjevereniging. De paleisbewaking had het verder rustig.