Nederland Schoon ziet toename aantal ‘zwerfkapjes’ in natuur

De heringevoerde mondkapjesplicht zorgt opnieuw voor meer zwerfafval. Het plastic dat in wegwerpmondkapjes zit, wordt niet biologisch afgebroken door de natuur. Daarom roept de stichting Nederland Schoon dinsdag Nederlanders op om een herbruikbaar mondkapje te gebruiken, zodat een mondkapje “niet decennia na deze pandemie” nog terug te vinden is.

De stichting die zwerfafval wil tegengaan, zegt de noodklok te luiden vanwege de herinvoering van de mondkapjesplicht. De app Litterati, waarmee gebruikers zwerfafval in beeld brengen, signaleert meer ‘zwerfkapjes’ dan tijdens de maanden waarin de mondkapjes niet verplicht waren.

Directeur Helene van Zutphen van Nederland Schoon zegt dat er “minder achteloos” omgegaan wordt met herbruikbare mondkapjes dan met de goedkopere wegwerpmondkapjes. Ze ziet dat de mondkapjes vaak niet doelbewust op straat worden gegooid. Ze vallen uit jaszakken of tassen. “Die onoplettendheid zorgt wel voor een steeds groter wordend zwerfafvalprobleem.” Als een consument toch een wegwerpmondkapje gebruikt, roept ze die op om deze na gebruik direct in het restafval te gooien.

Tijdens de Landelijke Opschoondag in maart dit jaar kwam het mondkapje binnen op nummer 7 van de top 10 van meest gevonden zwerfafval. Ook tijdens World Cleanup Day in september werden er nog veel mondkapjes gevonden in Nederland, ondanks dat de plicht in juni al was opgeheven. Dit noemde Nederland Schoon de nawee├źn van de mondkapjesplicht.