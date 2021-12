Premier Rutte wenst Amalia ‘gezellige’ en ‘feestelijke’ dag toe

Demissionair premier Mark Rutte heeft op Twitter zijn felicitaties aan prinses Amalia gedeeld. De Prinses van Oranje is dinsdag achttien jaar oud geworden.

“De Prinses van Oranje wordt vandaag 18 jaar! Een bijzonder moment voor ons land en een prachtige mijlpaal voor haar”, schrijft Rutte op Twitter. “Mijn hartelijke felicitaties voor prinses Amalia. Ik wens haar een gezellige en bovenal feestelijke dag toe.”

De verjaardag van Amalia wordt dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet groots gevierd. Ook is het nog maar de vraag of ze haar oma, prinses Beatrix, dinsdag kan zien. Zaterdag werd bekend dat de 83-jarige prinses positief was getest op het coronavirus. Wel heeft de Oranjebond opgeroepen om de vlag met oranje wimpel uit te hangen en om kerkklokken te laten luiden.

Eerder werd al bekend dat de Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Vereniging (KNKV) een speciale compositie heeft gemaakt voor de jarige. Het werk met de titel Amalia Achttien zal op haar verjaardag en de dagen erna door beiaardiers door het hele land worden gespeeld.