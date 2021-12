Amsterdamse vuilverbrander AEB verkocht aan Rotterdams AVR

De Amsterdamse afvalverwerker AEB (Afval Energie Bedrijf) komt in Rotterdamse handen. Het bedrijf is verkocht aan branchegenoot AVR Afvalverwerking, dat een bod uitbracht van 450 miljoen euro. Dat meldt de gemeente Amsterdam. De naam van AVR zong al enige tijd rond.

“De nieuwe eigenaar is een financieel solide partij met een focus op de lange termijn. AVR beschikt over veel ervaring in de Nederlandse markt en heeft een uitstekende reputatie op het gebied van verduurzaming en de opvang van CO2”, aldus de gemeente, die de enige aandeelhouder is.

De betrokken wethouders, Victor Everhardt (deelnemingen) en Marieke van Doorninck (duurzaamheid) zijn blij met AVR als nieuwe eigenaar, die ze kapitaalkrachtig noemen met een “goede circulaire trackrecord”. Ook AEB-topman Paul Dirix is tevreden.

De deal moet nog worden goedgekeurd door de concurrentiewaakhond Autoriteit Consument en Markt. Als die groen licht geeft, dan kan de transactie in de loop van komend jaar worden afgerond en houdt Amsterdam er uiteindelijk zo’n 60 miljoen euro aan over.