Kwetsbare mensen mogelijk dupe van EU-plan boosterprik

De Patiëntenfederatie roept het kabinet op om voor de boosterprikcampagne dezelfde volgorde aan te houden als tijdens de eerste vaccinatieronde. Dat wil zeggen dat mensen onder de zestig met een medische indicatie voorrang moeten krijgen op gezonde leeftijdsgenoten. De federatie reageert daarmee op het nieuws dat de regels voor het coronabewijs in de EU mogelijk zullen veranderen. “Mensen die in april zijn geprikt, kunnen dan dus in februari niet meer naar het buitenland”, aldus een woordvoerder van de federatie.

Coronaminister Hugo de Jonge kondigde dinsdag aan dat de coronareispas per 1 februari mogelijk alleen nog geldig is als iemand op tijd zijn of haar boosterprik heeft gehad. Formeel moet er nog over besloten worden, maar de EU lijkt hierop aan te sturen. Op tijd wil zeggen: binnen negen maanden na de laatste vaccinatie. Een herstelbewijs of een negatieve coronatest zijn daarnaast ook nog steeds voldoende voor een coronareispas.

Vanaf januari zijn mensen onder de zestig aan de beurt voor een oppepprik. Zij worden geprikt van oud naar jong. Tijdens de eerste vaccinatieronde tegen het coronavirus, begin van dit jaar, kregen mensen die normaal gezien worden opgeroepen voor de griepprik voorrang. Het gaat dan om bijvoorbeeld mensen met een longaandoening, of mensen die destijds bezig waren met een chemokuur. Zij hebben hun prik dus in sommige gevallen een paar maanden eerder gekregen dan gezonde leeftijdsgenoten. Het gaat volgens de Patiëntenfederatie om ongeveer 1 miljoen mensen.

De federatie, die meerdere patiëntenverenigingen vertegenwoordigt, wees Tweede Kamerleden er afgelopen weekend al op dat bijvoorbeeld iemand van 25 met de spierziekte Duchenne vorig jaar april al volledig ingeënt kon zijn. Die persoon krijgt nu geen voorrang in de boosterprikcampagne, terwijl het in januari al negen maanden geleden is dat hij of zij de tweede prik kreeg.

In principe vindt de Patiëntenfederatie het goed nieuws als het beleid voor de coronapas voor de hele EU gelijk wordt getrokken. Sommige landen dreigden de grens dicht te gooien voor EU-burgers die geen booster hebben gehad binnen zes maanden na hun vaccinatie. “Als we met z’n allen dezelfde regels hanteren, weet iedereen waar hij aan toe is”, aldus een woordvoerder van de federatie. “Maar nu moet Nederland aan de bak. Zorg dat je binnen Nederland voor iedereen de tijd tussen de laatste prik en de boosterprik kort houdt, bijvoorbeeld zeven maanden. Dan weet je zeker dat iedereen op tijd is geprikt.”