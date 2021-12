Rode Kruis: doorbreek impasse rond opvanglocaties vluchtelingen

In Nederland moet er zo snel mogelijk gezorgd worden voor voldoende opvanglocaties voor vluchtelingen. Die oproep doet het Rode Kruis, dat sinds enkele maanden het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) ondersteunt bij de opvang van Afghanen en andere asielzoekers die in Nederland aankomen. De noodhulporganisatie roept bij de opvang betrokken partijen “met klem” op om “de huidige impasse te doorbreken”.

“Er moet nu een oplossing komen”, aldus Marieke van Schaik, directeur van Rode Kruis Nederland. “Alle partijen wijzen naar elkaar en het lukt niet een aantal grote locaties aan te wijzen om een menswaardige opvang te realiseren. We willen graag helpen, maar dan moet er wel duidelijkheid komen, anders wordt het een heel koude kerst voor mensen die huis en haard hebben verlaten.”

Het COA biedt momenteel opvang aan ongeveer 35.000 mensen, deels op tijdelijke locaties. De vraag naar opvangplekken loopt volgend jaar alleen maar verder op, liet het COA vorige week weten. In 2022 zijn 42.000 opvangplekken nodig. Een groot probleem is de doorstroom van statushouders naar een woning, vanwege het grote woningtekort in Nederland.

Naast de inzet op nieuwe opvangplekken, roept het Rode Kruis gemeenten en het ministerie van Defensie op om het gebruik van de huidige opvanglocaties te verlengen. Volgens Van Schaik moet voorkomen worden dat “we in een crisisnoodopvangsituatie terechtkomen waarbij mensen elke 72 uur worden verplaatst”. Zij zegt dat de rijksoverheid en de gemeenten verantwoordelijk zijn om te zorgen voor stabiliteit en veiligheid voor deze mensen.

Afgelopen oktober waarschuwde het Rode Kruis al dat de opvang in Nederland onder een “humane ondergrens” dreigt te zakken. Zo staat de toegang tot medische en mentale zorg onder druk en zijn er zorgen over de continu├»teit van zorg, zeker als mensen verplaatst worden, aldus de organisatie.

Het Rode Kruis ondersteunt het COA op verschillende locaties met onder meer de uitgifte van voedsel en kleding, onderzoek naar vermiste familieleden en het leveren van veldbedden.