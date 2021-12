Besturen basisscholen zijn verdeeld over verlengde kerstvakantie

Besturen van basisscholen zijn verdeeld over de vraag of de scholen een week voor de kerstvakantie al dicht moeten, meldt de PO-Raad op basis van een peiling onder de leden. De raad wil dat het kabinet voor het weekend besluit over zo’n scholensluiting.

55 procent van de schoolbesturen is tegen een week sluiting met afstandsonderwijs voorafgaand aan de kerstvakantie. De PO-Raad vindt de term ‘verlengde kerstvakantie’ – die ook wel gebruikt wordt voor de scholensluiting – misleidend. “Kinderen moeten wel gewoon les krijgen”, aldus een woordvoerster. Het gaat volgens haar dus om een week les op afstand en om dat te organiseren hebben scholen voldoende tijd nodig.

Het Outbreak Management Team vindt dat het met de kerstdagen op komst “nuttig kan zijn” om de vakantie voor het basisonderwijs een week eerder te laten beginnen, in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Maar demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge wees erop dat een deel van de kinderen “toch opgevangen zal moeten worden, omdat ouders moeten werken”. De maatregel zou dan niet zo helpen. Komende dinsdag heeft het kabinet een ‘weegmoment’ van de coronamaatregelen gepland, maar dan pas beslissen over een sluiting is volgens de PO-Raad veel te laat, meldde de vertegenwoordiger van de basisscholen eerder deze week al.

De PO-Raad vindt zelf een algehele scholensluiting ook geen goed idee. Voorzitter Freddy Weima: “Alles afwegend is voor ons een algehele scholensluiting niet aan de orde, zeker omdat een meerderheid van de schoolbesturen aangeeft dat onderwijs bieden onder de huidige omstandigheden zwaar is, maar dat ze de scholen in het belang van de leerlingen open willen houden tot de vakantie.”

Wel wijst de raad erop dat scholen veel last hebben van de coronamaatregelen. “Ze hebben moeite om de scholen organisatorisch draaiend te houden vanwege ziekte of quarantaine van personeelsleden zonder dat er vervanging beschikbaar is.” Ook maken besturen zich zorgen over de besmettingsrisico’s onder personeel en leerlingen.