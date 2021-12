Enkele relschoppers NEC-Vitesse melden zich na beelden op tv

Enkele relschoppers die zich na de voetbalwedstrijd NEC-Vitesse hebben misdragen, hebben zich donderdag zelf bij de politie gemeld nadat er woensdagavond beelden van gezochte verdachten op televisie te zien waren geweest. Hoeveel mannen zich precies hebben gemeld, kon een woordvoerder van de politie nog niet zeggen. In totaal worden nog dertien verdachten gezocht. Er zijn al 38 mensen gearresteerd.

Na de voetbalwedstrijd op 17 oktober in Nijmegen zocht een grote groep hooligans ruzie met de politie. Ze gooiden met stenen en takken, sloopten een ME-bus en mishandelden een politiepaard. Agenten en paarden raakten gewond. Diezelfde dag pakte de politie 22 verdachten op, van wie een aantal al door de rechter is bestraft. Daarna volgden arrestaties van relschoppers die door agenten of burgers waren herkend.

Het tonen van beelden van verdachten op tv heeft donderdag twintig tips opgeleverd, zegt de politie. Die worden onderzocht. Volgende week worden nieuwe beelden openbaar gemaakt, als de politie dan nog steeds op zoek is naar verdachten.