170 opvangplekken voor asielzoekers op cruiseschip in Arnhem

In Arnhem zijn er 170 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers gecreëerd op een cruiseschip langs de Rijnkade, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vrijdag. De opvangplekken zijn sinds 8 december beschikbaar voor een half jaar. Er zullen vooral volwassenen worden ondergebracht, zowel mannen en vrouwen alleen als koppels. Zij komen onder meer uit Syrië, Jemen en Afghanistan en werden eerder opvangen in Ter Apel en Budel.

Sinds 6 december zijn er ook 50 tijdelijke opvangplekken voor jonge asielzoekers tussen de 13 en 17 jaar op camping De Betteld in Zelhem. Zij worden opgevangen in een groepsaccommodatie die buiten het hoogseizoen niet wordt gebruikt. Eind maart 2022 zal de accommodatie weer worden bezet door vakantiegangers, laat het COA weten.

Dinsdag werd bekend dat de noodopvanglocatie voor Afghaanse evacués in het Groningse Zoutkamp langer gebruikt kan worden, tot 1 mei 2022 in plaats van tot november van dit jaar. In totaal kunnen er in die kazerne ongeveer 500 mensen opgevangen worden en die plekken zijn nu allemaal in gebruik.

Het COA biedt momenteel opvang aan ongeveer 35.000 mensen, deels op tijdelijke locaties. De vraag naar opvangplekken loopt volgend jaar alleen maar verder op. In 2022 zijn 42.000 opvangplekken nodig. Een groot probleem is de doorstroom van statushouders naar een woning, door het grote woningtekort in Nederland. In de afgelopen maanden was het vaak te druk in de nachtopvang van het aanmeldcentrum in Ter Apel. In de nachtopvang is plek voor 275 mensen, maar soms sliepen er honderden mensen meer.