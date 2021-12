Advies: bied jonge kinderen coronaprik aan, maar voorkom drang

Ook gezonde kinderen van 5 tot en met 11 jaar zouden de kans moeten krijgen om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Maar “alle vormen van drang” moeten worden vermeden en het niet nemen van zo’n prik mag niet leiden tot uitsluiting van bijvoorbeeld school. Dat adviseert de Gezondheidsraad vrijdag.

De raad adviseerde eerder om kinderen van die leeftijden met gezondheidsrisico’s al wel te vaccineren. Bij hen levert de inenting meer gezondheidswinst op.

De meeste jonge kinderen zullen bij een coronabesmetting niet heel erg ziek worden, maar sommige kinderen kunnen last krijgen van een “ernstige ontstekingsreactie in de vitale organen”. De Gezondheidsraad schat dat dit 100 tot 150 kinderen kan overkomen. Vaccinatie kan dat waarschijnlijk voorkomen. Daar staat tegenover dat de nadelen van een prik klein zijn. Kinderen kunnen last krijgen hoofdpijn, spierpijn, koorts of vermoeidheid. De kans dat ze een ontsteking aan de hartspier oplopen is volgens de Gezondheidsraad heel klein.

Kinderen hebben volgens het advies veel last van de coronamaatregelen. Ze kunnen minder naar school en minder sporten, en hebben minder contact met andere kinderen. Dat kan leiden “tot een slechtere gezondheid en sociaal-emotionele ontwikkeling en leerachterstanden”. Als vaccinatie helpt om de pandemie te beteugelen, waardoor er minder maatregelen nodig zijn, kan dat dus goed zijn voor kinderen.

Het is nu aan demissionair zorgminister Hugo de Jonge om te beslissen of ook niet-kwetsbare kinderen van 5 tot en met 11 jaar worden gevaccineerd. Het enige vaccin dat tot nu toe is goedgekeurd voor deze leeftijdsgroep is dat van Pfizer en BioNTech. Kinderen die dit vaccin krijgen, ontvangen een lagere dosis per prik dan anderen. Zij ontvangen 10 microgram van het vaccin, terwijl iedereen van 12 jaar en ouder 30 microgram krijgt.

Ongeveer 1,28 miljoen kinderen in Nederland zijn 5, 6, 7, 8, 9, 10 of 11 jaar oud. Het is niet bekend hoeveel van hen een medisch risico lopen en dus misschien voorrang krijgen op hun leeftijdsgenootjes.