Advocaat: Marco Borsato ontkent de insinuaties

Marco Borsato ontkent de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Zijn advocaat Geert-Jan Knoops bevestigt vrijdagochtend berichtgeving daarover van De Telegraaf.

De zanger kwam donderdag via zijn advocaten met een eerste reactie op de beschuldigingen van verschillende roddelkanalen. In de verklaring stond dat Borsato het Openbaar Ministerie heeft verzocht een onderzoek in te stellen naar de oorsprong van de aantijgingen, maar een expliciete ontkenning stond daar niet in. Onder anderen strafrechtadvocate Caroline Stenger zei in het tv-programma Beau de reactie verwarrend te vinden. “Er staat bijvoorbeeld niet in: ‘ik ontken de aantijgingen’.”

Dat doet Borsato “zeker” wel, aldus Knoops over de verwarring. “Want waarom vraagt hij anders een onderzoek door het OM aan?”

Aangifte wegens bijvoorbeeld smaad en laster heeft de zanger nog niet gedaan. “Het gaat nu eerst om onderzoek naar de bron van het kwaad.”