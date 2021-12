Kamervoorzitter tegen Simons: regels gelden voor iedereen

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft een brief gestuurd aan Sylvana Simons van BIJ1, waarin ze zegt dat “voor alle Kamerleden dezelfde regels gelden”. De brief is een reactie op een klacht die Simons indiende, na een aanvaring tussen haar en ondervoorzitter Ockje Tellegen tijdens een debat over emancipatie.

In het debat wilde Simons het woord. Ze voelde zich onveilig naar aanleiding van een opmerking die PVV-Kamerlid Harm Beertema zou hebben gemaakt, buiten de microfoon om. In een interview met NRC gaf Simons donderdag aan niet te willen delen wat Beertema zei. “Het raakte me, maar ik heb geen zin in commentaar of het wel erg genoeg was, of racistisch genoeg.” Ook tegenover ANP wilde zij niet op het voorval ingaan.

Tellegen gaf Simons het woord niet, en toen die daarop bleef aandringen viel ze uit richting het BIJ1-Kamerlid. Ze zei dat Simons “continu” mensen in de rede valt. “Het lijkt hier wel een kleuterklas! Het opvoeden van mijn vier kinderen thuis is makkelijker dan leiding geven aan deze vergadering!”, zei Tellegen op felle toon. Ze zei dat ze daarbij ook doelde op de andere aanwezige Kamerleden.

“De Voorzitter, de ondervoorzitters en de commissievoorzitters vertegenwoordigen het Instituut van de Tweede Kamer en zijn neutraal in deze rol. Ze doen hun werk naar eer en geweten”, staat volgens een woordvoerder in de brief die Bergkamp aan Simons heeft gestuurd.

Wel is Bergkamp van mening “dat iedereen zich veilig moet kunnen voelen in het Kamergebouw”. Er staat binnenkort al een gesprek gepland tussen haar en Simons over “de omgangsvormen in de Kamer.”

“In dit gesprek kunnen ook de geuite gevoelens van (sociale) onveiligheid in het parlement aan de orde komen”, aldus de woordvoerder. Bergkamp had al eerder aangekondigd dat ze met alle fracties gesprekken wilde voeren over omgangsvormen in het debat. Aanleiding daarvoor waren uitlatingen van Kamerleden van Forum voor Democratie over tribunalen en het vergoeilijken van intimiderende mailtjes van de achterban naar andere Kamerleden.