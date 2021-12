Segers denkt vandaag nog niet klaar te zijn met formatie

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers denkt niet dat de vier partijen die praten over de vorming van een nieuw kabinet er vrijdag uitkomen. De laatste details moeten nog worden uitgewerkt. “Maar dat is nog steeds onderhandelen”, zei hij voor aanvang van nieuw overleg met VVD, D66 en het CDA.

De partijleiders ontvangen ook de polder, te weten VNO/NCW-baas Ingrid Thijssen en FNV-leider Tuur Elzinga. Ze zitten beide in de Stichting van de Arbeid. Ook komen de voorzitters van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg langs.

“We moeten samenwerken met lokale overheden en de polder. En die samenwerking is heel belangrijk”, aldus Segers. De andere partijleiders gingen naar binnen zonder iets te zeggen. De verwachting is dat volgende week het coalitieakkoord zal worden gepresenteerd. Dat is dan bijna driehonderd dagen na de verkiezingen.