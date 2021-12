Vertrouwen in corona-aanpak op laagste punt sinds begin pandemie

Het vertrouwen in de corona-aanpak van de overheid is op het laagste punt sinds het begin van de pandemie, blijkt uit onderzoek van het RIVM en de GGD GHOR. Van de ondervraagden vindt bijna driekwart (71 procent) dat er (veel) te weinig maatregelen zijn getroffen om het coronavirus te bestrijden. Ook is er kritiek van ondervraagden op de in hun ogen trage start met de boostervaccinaties.

Slechts 16 procent is nog positief over de aanpak, 46 procent is negatief en 39 procent neutraal.

Uit de studie, die werd uitgevoerd onder ruim 46.000 mensen in de periode van 24 tot en met 28 november, blijkt dat de naleving van maatregelen is toegenomen. Zo werd er meer thuisgewerkt, afstand gehouden en lieten mensen zich vaker testen bij klachten.

Het percentage onderzoeksdeelnemers dat zich bij klachten heeft laten testen bij een GGD of een andere testlocatie ging van 29 procent in de vorige meetronde naar 45 procent nu. Tevens liet 32 procent weten een zelftest bij klachten te hebben gedaan. Nog niet eerder deden zoveel mensen bij verschijnselen een test, aldus het RIVM.

Ook is er minder horecabezoek geweest en werd minder bezoek ontvangen, aldus de onderzoekers.

Het was de zeventiende keer dat deze meting werd gedaan. Daarmee werd begonnen in het voorjaar van 2020.