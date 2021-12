Na negen jaar weer werk van Nederlandse Junkie XL uitgebracht

Voor het eerst in negen jaar is weer muziek uitgebracht van Junkie XL, de artiestennaam van de Nederlander Tom Holkenborg. Het gaat om een EP met vier nieuwe nummers met de titel A Fluff Scam, die dit weekend beschikbaar komt via streamingplatforms als Apple Music en Spotify.

De Nederlander is wereldberoemd; velen zullen hem kennen van de bewerking van het Elvis-nummer A Little Less Conversation. Hij woont en werkt in de Verenigde Staten en schreef de afgelopen jaren vooral muziek voor grote Hollywoodfilms en -series. Tijdens het werken aan de Netflix-serie White Lines die zich afspeelt op Ibiza, raakte hij geïnspireerd om opnieuw in zijn dansmuziekverleden te duiken.

Hij schreef een reeks nummers die hij naar een oude vriend stuurde voor feedback. Deze vroeg of hij de tracks als EP mocht uitbrengen op zijn eigen label, Sasha’s Last Night on Earth.

“Deze nummers waren iets leuks en persoonlijks voor mij, een kans om mijn dansvloerspieren weer te strekken, nadat ik zoveel van mijn Ibiza herinneringen had opgeroepen tijdens White Lines”, stelt Holkenborg. “Ze zijn heel anders dan het klassieke Junkie XL-geluid, en ik was nooit van plan om ze uit te brengen. Maar toen Sasha mij erom vroeg, kon ik geen nee zeggen.”